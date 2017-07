Tentative de suicide à Keur Massar : Un fils du gardien de la mosquée de l’unité 5,se jette dans un puits Le puits de la mosquée de l’unité 5 des Parcelles Assainies de la commune de Keur Massar, a failli servir de tombe à Mohamed Coulibaly, âgé de 28 ans. Celui-ci a auparavant disjoncté, s’attaquant avec violence au matériel dans la maison, avant de se laisser choir dans le puits. Il y a eu cependant, plus de peur que de mal.

Des fidèles de la mosquée de l’unité 5 des Parcelles Assainies de Keur Massar ont assisté à une tentative de suicide du fils du gardien du lieu de culte, Mohamed Coulibaly. Le drame est survenu, aux environs de 15 heures, dans le lieu de culte de la cité.



Il fait du grabuge chez lui, en détruisant l’antenne et le téléviseur, et tente de se suicider



D’après des témoins, Coulibaly a détruit auparavant l’antenne télé et a cassé le poste de téléviseur de la famille, avant de commettre son coup. Il était sous l’emprise d’une crise dépressive momentanée, au moment des faits.



On signale cependant que Coulibaly a vécu pendant de longues années en Centrafrique, où il a travaillé et gagné sa vie avant de rentrer au bercail durant la période des tensions sociales et politiques dans le pays du défunt président de la République de Centrafrique, Ange Félix Patassé.



Mais, depuis son retour au terroir natal, renseignent des voisins, Coulibaly développe des troubles du comportement et pique souvent des crises de folie passagère. Ainsi, il se transforme en éléphant dans un magasin de porcelaine, devient agressif et casse tout sur son passage dans la maison. Il vocifère, profère des menaces contre ses parents et terrorise le voisinage.



Coulibaly disjoncte à nouveau, peste contre les membres de sa famille et débite des grossièretés à tout-va. Dans sa furie, il s’accroche à l’antenne de télévision, l’arrache et la jette au sol. Il s’empare du poste-téléviseur de son papa, le soulève et l’écrase d’un coup au sol. Il occasionne d’autres grabuges dans la maison, se dirige à pas décidés vers le puits de la mosquée de l’unité 5 des Parcelles Assainies de Keur Massar et se jette sans ménagement à l’intérieur. Il perd pied dans les eaux, se débat de toutes ses forces et commence à se noyer.



Un vieil homme sauve de justesse Mohamed Coulibaly et l’extirpe du puits



Des bonnes volontés organisent des secours et s’emploient à tirer d’affaire le jeune garçon. Un vieil homme – vendeur de parfums – accourt, entre dans le puits et parvient à faire remonter Coulibaly. Avec l’aide d’autres secouristes, il réussit à ranimer ce dernier et l’allonge à l’ombre fraîche, en attendant l’intervention des sapeurs-pompiers. Qui embarquent le bonhomme et l’acheminent dans une structure de santé pour des soins médicaux.



l y a eu cependant plus de peur que de mal. Car Coulibaly est sorti indemne de sa tentative de mettre fin à ses jours. On informe qu’il est coutumier des faits de troubles à la quiétude dans le quartier et mène à la baguette les voisins pendant ses moments de crise dépressive passagère. Il est le fils aîné du gardien de la mosquée de l’unité 5 des Parcelles Assainies de la commune de Keur Massar.

