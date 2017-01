Tentative de vol à la Gueule Tapée : le domicile d’un administrateur de société visité C’est à croire que les voleurs ont plus d’un tour dans leur sac !Et certains comme O. Fall, qui a dernièrement été pris la main dans le sac dans le domicile d’un administrateur de société en apporte la preuve tout en ingéniosité pour sauver sa peau. Le gus qui s’était introduit dans le domicile de ce dernier sis à la Gueule Tapée et s’est fait prendre à la dernière minute, a tenté de jouer au plus fin, en soutenant qu’il s’était trompé d’adresse.

A l’en croire, il était à la recherche d’un ami qu’il avait perdu de vue depuis plusieurs années et qui serait maintenant dans ce quartier de la Gueule Tapée. Un ami qui n’existe certainement que dans son imagination, puisque devant les policiers, il n’a pas été capable de donner le nom de son fameux ami. Mais puisque ses victimes ne sont pas nées de la dernière pluie, ils ont tout de suite su qu’ils avaient affaire à un voleur doublé d’un fieffé menteur. Il faut dire que le malfrat a également été perdu par son apparence. Dans sa déposition, le chef de famille a expliqué que ce dernier, après s’être introduit dans son domicile, avait pris tout ce qui était à portée de main.



C’est ainsi qu’il avait fait main basse sur le portable de son fils qui jonchait sur une table dans la salle de séjour. Mais manque de pot pour O. Fall, en réalité, c’est au moment où il tentait de se retirer de la maison qu’il a été repéré et interpellé.



Tout de suite, il a tenté de brouiller les pistes en soutenant qu’il était à la recherche d’un ami. Au début, le chef de famille avait des doutes sur sa bonne foi, mais c’est son comportement assez louche qui a fini par laisser supposer qu’il était venu sur les lieux pour commettre un vol. Des faits qu’il a partiellement avoués devant les enquêteurs du commissariat de la Medina, où il avait été conduit. Finalement, il a été déféré devant le procureur de la république pour tentative de vol, puisque son butin a été retiré de ses mains.





