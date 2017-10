Tenue correcte exigée au Magal de Touba : Les Baay Faal vont faire la police

Avant de se promener dans les rues de Touba, les habitants et les visiteurs devront être plus regardants sur leur port vestimentaire. Les Baay Faal ont tout le monde à l’œil.



Se disant outrés par l’indécence de certaines tenues, ils ont demandé et obtenu du Khalife général des Mourides, l’autorisation de pouvoir sanctionner les violations du Dress code dans la Cité religieuse.



Ils ont reçu leur «agrément» hier, jeudi 26 octobre, en marge de la cérémonie de clôture des journées de nettoiement initiées à chaque veille de Magal par la Commission Assainissement de l’événement.



Dès que Serigne Cheikh Djeumb Fall, leur porte-parole du jour, a formulé la demande, Serigne Bass Abdou Khadre, la voix du Khalife général des Mourides, a acquiescé, autorisant les Baay Faal, au nom du guide de Touba, à sévir contre les contrevenants.



«Serigne Sidy Mokhtar ne cesse de rappeler les interdits dans la Cité religieuse et a toujours pointé le port vestimentaire indécent», a rappelé Serigne Bass.