Teranga capital accorde 185 Millions de francs CFA à Cogelec Energy Teranga Capital, société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises, a annoncé, ce lundi 11 septembre 2017, avoir investi un montant de 185 millions de francs CFA dans l’entreprise Cogelec Energy.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Ladite société est spécialisée dans les travaux électriques, l’électrification rurale, et la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements électriques et hydrauliques, sur tout le territoire du Sénégal.



Selon Abdou Wahab Kane, Président de Cogelec Energy, « créée en 2014, l’entreprise tient à apporter son expertise au service de ses concitoyens afin d’accélérer l’accès à l’énergie productive. Ainsi le financement de Teranga Capital permettra d’augmenter le niveau de services pour encore mieux accompagner les clients ».



Pour Olivier Furdelle, Directeur Général de Teranga Capital, le partenariat apportera à l’entreprise un accompagnement de proximité pour faciliter sa croissance.



L’investissement va permettre d’accélérer cette trajectoire de croissance, en dotant la société de moyens financiers, techniques et humains, pour renforcer son assise et saisir les opportunités de marché qui se présentent. Teranga Capital va également appuyer Cogelec Energy à la réflexion stratégique et à l’amélioration de l’efficacité de son organisation.



Il faut savoir que Cogelec Energy est une entreprise de génie électrique basée à Dakar, au Sénégal. Elle est active dans la construction électrique, la gestion de l’électricité en milieu rural et la distribution d’équipements électromécaniques.



Pour rappel, Teranga Capital est une société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement de petites entreprises à fort potentiel au Sénégal. Son objectif est d’apporter une solution innovante pour répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises, compris entre 50 millions et 200 millions FCFA.





Financial Afrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook