Terrible accident entre Kaffrine et Malène Hodar: Au moins 10 morts et plusieurs blessés !

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Un violent accident s’est produit jeudi matin sur la route reliant Kaffrine à Malène Hodar, à hauteur du village de Sagna, faisant au moins 10 morts et plusieurs blessés évacués à l'hôpital de Kaffrine. Une collision entre un camion-citerne malien venant du Mali et un mini-car venant du marché hebdomadaire de Missirah est à la l'origine du drame, selon la RFM.

Au Sénégal, 606 personnes sont mortes dans les accidents de la route en 2016, selon Cheikhou Oumar Gaye, directeur des Transports routiers.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook