Terrible accident sur la route de Porokhane: Bilan 10 morts et de 15 blessés

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Terrible collision de véhicules sur la route de Porokhane entre Nioro et Dinguiraye. Un bus est allé heurter de plein fouet peu avant 17 heures, un Ndiaga-Ndiaye en provenance de Porokhane, exactement entre Dinguiraye et Nioro.



Le bilan est lourd . Une dizaine de personnes sont mortes pendant qu'une quinzaine d'autres ont été déclarées blessées. Les sapeurs pompiers se sont chargées d'évacuer les victimes..

