Terrorisme: Le sexagénaire Abdoul Aziz Ndiaye écroué hier

Le sexagénaire Abdoul Aziz Ndiaye arrêté à Thiès lundi dernier pour acte de terrorisme, a passé sa première nuit en prison.



Contrairement aux informations relayées par plusieurs médias, c’est plutôt hier qu’il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance de Thiès.



En en croire le journal « EnQuête » , ce mercredi, il a fait l’objet d’un retour de parquet et ce n’est qu’hier qu’il a été présenté au magistrat instructeur Gana Guèye , qui a retenu contre lui différents chefs d’accusations dont la non dénonciation d’un attentat terroriste…imaginaire.



Du fond de sa cellule, cet habitant de Thies Taakhi kaw saura qu’on ne joue pas avec la sécurité publique dans un contexte de menace terroriste. En effet, le prévenu qui est indicateur de la police voulait se faire cde l’argent.



Son subterfuge a consisté à filer de fausses informations aux services de renseignements en prétendants que le Sénégal était sous la menace car des groupes terroristes composés de Mauritaniens, Maliens, Nigérians et mêmes sénégalais préparaient une attaque.



«Les opérations vont consister à frapper différentes localités du pays. Elles sont imminentes. Nous étions préparés et nous avons aussi ciblés les endroits que nous devions frapper pour avoir d’impacts », aurait-il déclaré.



Sauf que toutes ses déclaré sont de purs affabulations et relevés d’une farce de mauvais goût et son punissable par l’article 249 du nouveau code pénale sénégalais. Il encoure une peine d’un an à cinq ans de prison ferme et d’une amende de 2 000 .000 FCfa.