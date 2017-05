Terrorisme Un présumé djihadiste arrêté à richard-toll

En pleine période du festival de jazz organisé, cette année, entre le 24 avril et le 1er mai courant, un djihadiste a été alpagué dans le département de Dagana, précisément à richard-Toll.



Activement recherché et pisté depuis longtemps, A.D a été arrêté, nuitamment, à l’hôpital de Richard-Toll. Le quidam a été ensuite acheminé à Dakar, où il est interné dans une structure de santé de la place.



Selon certaines indiscrétions, le bonhomme, serait bien connu dans certaines zones de conflit. Ce qui amène à se poser des questions quant à sa présence dans le Walo où essaime une pléthore d’infrastructures industrielles et agroalimentaires et en pleine organisation du festival de jazz, mystère.



Aujourd’hui, une vingtaine de jours après la mise hors d’état de nuire du jeune sénégalais, l’enquête qui se poursuit, n’a certainement pas révélé tous ses secrets.



Simulacre d’attaque terroriste, hier

Ce cas administre la preuve que la menace terroriste n’est plus seulement externe, mais bien interne. Et en tout état de cause, avec l’existence de beaucoup de réseaux dormants à Saint-Louis et sur toute l’étendue du territoire national, l’on peut aisément soutenir que la menace terroriste au Sénégal n’est plus du domaine de l’imaginaire, mais bien une réalité.



C’est ainsi que les Saint-louisiens et ceux qui se sont aventurés aux abords du pont Faidherbe, ont connu la surprise de leur vie, en cette matinée du mardi 16 mai 2017. Une intervention d’envergure de simulation, savamment orchestrée par les forces de sécurité et de défense, a eu lieu dans un hôtel de la place. Ce, pour parer à toute mauvaise surprise liée au terrorisme et autres actions relatives au grand banditisme.



Mais au-delà de cet acte qui entre dans le cours normal des actions régaliennes tendant à sécuriser et protéger le pays, dans un contexte mondial de menace terroriste, il pourrait bien s’agir d’une préparation à une attaque terroriste qui se précise dans cette partie du pays.



walfquotidien