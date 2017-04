Tête de liste nationale : Me Wade, la botte secrète de l’opposition ?

L’ancien président de la République, Me Abdoul Wade, pourrait figurer sur la liste commune de l’opposition en gestation. Le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais pourrait même être à la tête de la liste nationale. Au sein de la coalition, l’idée est agitée. Même si pour le moment rien n’est encore retenu, la présence de Me Abdoulaye Wade sur la liste commune de l’opposition est bien envisageable.



D’ailleurs, d’après des sources membres de la ladite coalition, les responsables de Mankoo Wattu Sénégal ne cracheraient pas sur un tel scénario si la situation l’imposait. « Pour le moment, nous sommes en discussions et rien n’est encore retenu, mais je peux vous assurer que rien n’est exclu. Nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour sortir vainqueurs de ces élections et avoir la majorité à l’assemblée nationale », souffle ce haut responsable de Mankoo Wattu Sénégal.



Mais le choix de Me Abdoulaye Wade comme tête de liste nationale de l’opposition n’est pas gratuit et l’idée ne viendrait pas non plus de sa formation politique : le Pds.

L’opposition veut faire de Me Wade sa tête de liste nationale pour prévenir, dit-on, d’éventuelles frustrations.



L’Obs

