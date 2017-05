Têtes de liste de BBY: Mbaye Ndiaye vote pour le PM sur la nationale et Diouf Sarr à Dakar

A une semaine du dépôt des listes, les états-majors sont en train de faire des combinaisons extraordinaires. Au sein de la majorité présidentielle, il semble que le mot d’ordre est «tous sauf Moustapha Niasse». Ceux qui acceptent de se prononcer sur la question ne font pas mystère de leur opposition totale à ce que l’actuel président de l’Assemblée nationale rempile.



Invité hier de l’émission «Point de vue” sur la Rts, le ministre d’Etat a d’abord dessiné le profil de la tête de liste idéale : «homme consensuel, qui maîtrise parfaitement le Plan Sénégal émergent, au cœur du système». Et cet homme pour Mbaye Ndiaye ne peut être personne d’autre que le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ce «garçon», comme l’appelle Mbaye Ndiaye, a le profil idéal pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar.



Mbaye Ndiaye s’est aussi prononcé pour la tête de liste de Dakar. Le ministre d’Etat s’est tout d’abord écarté, à cause de «sa stature», pour être tête de liste du Département de Dakar. Mais, Mbaye Ndiaye estime que Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait un travail remarquable, qui a gagné une collectivité locale pendant que la coalition au pouvoir a perdu partout, est la personne la mieux placée pour être tête de liste. Les nombreux contempteurs de Abdoulaye Diouf Sarr apprécieront.



les echos via dakarmatin -

