« Théâtre politique » à Matam (Par Couro Wane)

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 12:40





La région ayant été administrativement supprimée au profit des départements et n’étant pas le schéma de coordination de l’Alliance pour la République, je me demande, quelles sont les motivations de l’honorable député Farba NGOM et celles du ministre Mamadou TALLA ?



Pour ma part étant observatrice et actrice politique dans la région, je constate plusieurs faits intéressants qui augurent d’un changement de leadership dans la région : le passage de témoin pour la coordination du département de Matam entre l’honorable député Farba NGOM et le maire de Nabadji, M. Abdoulaye Sally SALL la tentative de putsch sur la coordination départementale de Kanel du Ministre Mamadou TALA, issu de la Diaspora où il est affaibli, alors que le Président de l’Alliance pour la République avait fini de confirmer au mois de décembre dernier le questeur à l’assemblée nationale, M. Daouda DIA, comme coordonnateur du département de Kanel la panique de certains maires du département de Kanel ainsi que le Président du conseil départemental, affaiblis dans leurs propres bases et qui ont vu leurs majorités mises à rude épreuve lors des dernières élections pour le Haut conseil des collectivités territoriales, voient le spectre de la délégation spéciale planer sur leurs têtes. le mécontentement croissant des populations envers les leaders politique Ceci expliquerait-il cela ? S’agit-il d’une union sacrée de politiciens en perte de vitesse, déphasés et de responsables sentant leur fin politique prochaine, tentant de s’accrocher à la « bouée de sauvetage » Farba NGOM, lui-même nageant dans des eaux troubles ?



De mon point de vue, il est inadmissible que le député-maire des Agnams, essaie de s’imposer dans le Damga, où il n’a aucun rôle politique à jouer. Quant au Ministre Mamadou TALLA, les règles de base de la politique voudraient que l’on maîtrise d’abord sa commune avant de viser le département.



En considération des échéances législatives se profilant à l’horizon et connaissant un tant soit peu l’histoire du Damga, de telles tentatives ne pourraient prospérer et s’avéreraient désastreuses pour l’Alliance pour la République dans la région.



Couro WANE

