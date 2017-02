Théo touché par la visite de François Hollande à l'hôpital

"Il va très mal." Sur le plateau de C à vous ce lundi 6 février, l'avocat de Théo, Eric Dupont-Moretti, a donné des nouvelles peu rassurantes de son client. Le jeune homme de 22 ans a été victime d'une interpellation musclée dans sa ville d'Aulnay-sous-Bois le jeudi 2 février. Un policier lui a asséné un coup de matraque dans l'anus et il a dû être hospitalisé en urgence. Toujours alité au sein de l'établissement Robert Bellanger, Théo a reçu une visite surprise ce mardi 7 février. Il a été très touché par cette attention.



Comme le révèle le site du Parisien, François Hollande s'est rendu à son chevet et a discuté avec lui quelques minutes. Le chef de l'Etat a tenu à lui afficher son soutien. "Je tenais à venir voir Théo ainsi que sa famille. Il a réagi avec dignité et responsabilité. La justice est saisie et va aller jusqu'au bout. J'ai une pensée pour Théo qui a un comportement exemplaire", a expliqué François Hollande. Le policier, qui lui a introduit la matraque, a été mis en examen pour viol et ses trois collègues sont poursuivis pour violences volontaires.



Un appel au calme





Le récit des faits raconté par Théo font froid dans le dos. Cette agression a provoqué des heurts depuis trois nuits à Aulnay-sous-Bois. Le jeune animateur en a profité pour lancer un appel au calme : "J'entends tout ce qui se passe. Ma ville, je l'aime et en rentrant je veux la retrouver telle que je l'ai quittée. Donc, les gars, stop à la guerre. Priez pour moi."



source:closermag