Théodore Adrien Sarr écrit à Khalifa Sall L’archevêque de Dakar, Théodore Adrien Sarr, prie pour le maire de Dakar, Khalifa Sall. Dans une lettre adressée à l’édile socialiste, le 23 mars, et consultée par Seneweb, il dit : «Au milieu de la très lourde épreuve qui vous frappe, je viens vous assurer des prières quotidiennes que je fais monter personnellement vers le Dieu de Justice et de Bonté, Maître de nos vies et de l’Histoire, ainsi que de celles de mes proches à qui j’ai demandé de faire la même démarche spirituelle.»



Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall est placé sous mandat de dépôt, dans le cadre de l’affaire de Caisse d’avance. Dans sa correspondance, Théodore Adrien Sarr ajoute ne pas douter «que plusieurs communautés catholiques font de même, par exemple celles des paroisses de la Cathédrale de Dakar et de Saint-Paul de Grand-Yoff, au vu des nombreux bienfaits que (le maire de Dakar a) prodigués à (leur) communauté religieuse, et de tous temps».



L’archevêque de Dakar ne compte pas s’arrêter aux prières. «Nous réfléchissons à ce que nous pourrions encore faire de plus», promet-il. Avant d’indiquer : «Nous demandons, avec grandes ferveur et espérance, à Celui qui sait tout et voit tout, de faire que deviennent réalité, pour vous et tous vos compagnons d’épreuve, dans et pour notre cher Sénégal, ces paroles tout empreintes de foi en Dieu et d’espérance.»



Mgr Sarr a conclu sa lettre en demandant à Khalifa Sall de «croire à l’assurance de (son) amicale considération, de (sa) profonde et continuelle gratitude, ainsi que de (ses) ferventes prières pour (lui), pour les membres de (sa) famille et tous (ses) collaborateurs».



Source: Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook