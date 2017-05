Thérèse Faye Diouf : « Manko Taxawu Senegaal est composée des mercenaires financés par Karim Wade »

En marge de la conférence de presse organisée ce lundi 22 mai par la jeunesse de BBY, la coordinatrice nationale des jeunes de l’Apr a révélé que la coalition de l’opposition regroupée dans Manko Taxawu Senegaal est composée de mercenaires financés par Karim Wade.



Selon Thérèse Faye qui semble avoir bien suivi le rassemblement de la Coalition Manko Taxawu Senegaal a laissé entendre que tous les leaders qui composent Manko ne sont d’accord que sur leur divergence à vouloir devenir chacun président du Sénégal. Ce qui lui fait dire que le rassemblement du 19 mai dernier de l’opposition est organisé dans la division puisse que dit-elle : "à ce rassemblement j’ai vu sur les pancartes Idy président, tout comme le sont Karim, Gakou, Khalifa Sall, etc."



De l’avis de la coordinatrice nationale des jeunes de l’Apr, "l’opposition est alimentée par quelqu’un depuis Qatar finance les activités de la coalition Manko Taxawu Senegaal. On peut les considérer comme des mercenaires de Karim Wade".



Mais pour Thérèse Faye Diouf, ces agissements de l’opposition ne sont que pur divertissement. Ainsi, déclare-t-elle, « ce dont le sénégal a besoin ce sont les pistes rurales, des écoles, des domaines agricoles communautaires (Dac), de l’emploi des jeunes entre autres, et le président Macky Sall et le Gouvernement sont entrain de travailler pour satisfaire les attentes du peuple sénégalais ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net