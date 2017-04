Thérèse Faye Diouf : « la jeunesse apériste, toutes obédiences confondues, a décidé de se rassembler autour de l’essentiel qui est Macky Sall »

Lors d’une conférence de presse tenue cet après-midi sur la VDN, Thérèse Faye Diouf, la coordonnatrice de la COJER, Mame Mbaye Niang, le ministre de la jeunesse, Mame Marième Thiam Babou, Bara Ndiaye, le maire de Méwane et toutes les autres composantes de la jeunesse apériste ont fumé à l’unisson le calumet de la paix dans le dessein stratégique de bien contrer l’opposition, en termes de communication et d’action en direction des élections législatives du 30 juillet 2017



« Plus que jamais la jeunesse apériste toutes obédiences confondues, a décidé de se rassembler autour de l’essentiel pour donner à Macky Sall la majorité aux Législatives et une victoire éclatante lors de la présidentielle de 2019 », a déclaré la patronne de la Convergence des jeunesses républicaines.



Thérèse Faye Diouf a aussi profité de cette tribune pour lire un mémorandum faisant des éloges du bilan de Macky Sall depuis son avènement à la magistrature suprême.



Mame Mbaye Niang, le ministre de la Jeunesse s’est aussi prononcé dans le sillage de Thérèse Faye Diouf en déclarant que « personne ne pensait qu’on pouvait réussir à nous unir et on l’a fait et nos aînées de l'APR doivent prendre exemple sur les jeunes apéristes. Nous avons vaincu les démons de la division, car on a sacrifié l'intérêt individuel pour l'essentiel autour du président Macky Sall ».



Si Bara Ndiaye, le DG de la maison de la presse a joué le rôle du médiateur du débat, il se trouve aussi que la position figée et debout de Marième Thiam Babou dans une conférence de presse désordonnée et parfois chahutée a aussi été une des images forte de cette conférence de presse qui entre en ligne droite de la consigne donnée par Macky Sall pour l’unité du parti sur la route des Législatives.





Massène DIOP Leral