Thérèse Faye Diouf : "le 7 avril, nous allons nous habiller en blanc contre les habits noirs de Yen a marre"

iGFM – (Dakar) « Y en a marre » sort du bois, après une défaite cinglante au référendum. Ils osent dire que la Justice n’est pas indépendante et s’attaque au bilan de Macky Sall. Les membres de cette structure mal en point se trompent de cible. C’est pourquoi, le 7 avril, nous allons nous habiller en blanc, la lumière qui rythme avec le bilan de Macky Sall, contre leurs habits noirs, pour les attendre sur le terrain. Les jeunesses républicaines leur donnent rendez-vous le même jour à la même heure et au même lieu pour protéger la cohésion et la stabilité sociale. Je demande aux Jeunesses républicaines de se mobiliser massivement contre Y en a marre», a déclaré Thérèse Diouf Faye qui animait un point de presse, ce jeudi dans l’après-midi à la permanence nationale de l’Apr.

A en croire la coordonnatrice nationale de la Cojer «dire que «Y en a marre», mobilisera un million de personnes, n’est qu’une imposture, une affabulation».

Selon toujours Thérèse Diouf Faye, «Y en a marre doit expliquer le peuple sur le financement reçu de M.Lamine Diack, de personnes occultes et des politiciens de ce pays. Parler de mauvaise gestion du pays par le régime de Macky Sall, c’est méconnaître la marche de ce pays».

Pour ce faire, la Cojer par le biais de sa coordonnatrice nationale brandit les réalisations de Macky Sall et de son gouvernement depuis leur arrivée aux affaires.

