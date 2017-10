Thiaba Camara Sy, ex Directrice Générale de DELOITTE Sénégal

Après une prépa HEC, et dès l’obtention de son diplôme à l’école supérieure de commerce de Paris, Thiaba Camara Sy rentre au Sénégal pour y fonder en mai 1990 son propre cabinet d’expertise, lequel rejoint six ans plus tard le réseau français Constantin.



En 2008, Constantin fusionne avec le groupe DTLL et Thiaba Camara Sy prend la tête du cabinet Deloitte au Sénégal jusqu’en 2017. Cette fusion a offert à son cabinet une plus grande ouverture d’esprit, mais surtout une ouverture à l’international.



Victime d’une injustice sexiste lors de son premier poste au Sénégal, Thiaba Camara Sy s’attèle à ce que le droit des femmes soit respecté, pour ces dernières « puissent mener de front leurs deux parcours ». Inspirée par les parcours et personnalités de Nelson Mandela et Mohamed Ali, elle souhaite également montrer aux jeunes qu’ils sont l’avenir du pays et de la finance africaine. Comme elle le dit « il y a de plus en plus de femmes directrices de banques et cela ne choque plus personne ».



À 54 ans, Thiaba Camara Sy est une femme et une mère de trois enfants accomplie qui ne manque pas de projets pour l’avenir.

Source Into The Chic