Thiadiaye: Les jeunes boucliers de la République ont célébré dans la liesse, leur 3e anniversaire

A Thiadiaye, le mouvement des jeunes boucliers de la Républiques (JBR) ont célébré ce samedi 11 mars dans la ferveur populaire, leur 3e anniversaire. Porté sous les fronts baptismaux en 2014 par le coordonnateur national Amath Diouf, par ailleurs Conseiller municipal à Fatick, les jeunes ‘’marron beige’’ venus dans tous les coins et recoins du pays ont communié dans l’unité dans la commune de Thiadiaye.



Les jeunes Boucliers de la république (JBR) qui regroupent les jeunes leaders de l’Apr dans les différents départements du Sénégal, se sont donnés rendez-vous ce samedi 11 mars à Thiadiaye pour célébrer la fête qui consacre leur 3e anniversaire.



Cette journée a été parrainée par le Directeur du Port, Cheikh Kanté et le choix de l’invité d’honneur s'est porté sur le Directeur du Cabinet du président Macky Sall, par ailleurs maire de Thiadiaye, Oumar Youm.



Plusieurs responsables de l’Apr comme Djibril War, Directeur de l’école du Parti, Biram Faye, Directeur de l’AEMES se sont joints à cette fête de la jeunesse. C’est dire donc que cette troisième édition a été une réussite, ce qui a conduit les différents intervenants d’accorder une mention spéciale à Amath Diouf, le coordonnateur national de JBR pour la grande mobilisation.



En effet, cet anniversaire a été particulièrement riche en animation et en enseignements. Il a permis à tous jeunes de l’Apr venus d’horizons divers de se regrouper en communion autour d’un même et unique objectif : l’union sacrée autour du président Macky Sall.



Ainsi le coordonnateur national Amath Diouf a saisi cette opportunité pour lancer un appel à la présidente du Cojer Thérèse Faye et à Marième Thiam Babou de se donner la main et travailler ensemble pour la réélection du président Maky Sall.



Landing DIEDHIOU, leral.net