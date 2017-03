Thiaroye : Ngoné Guèye portée disparue alors qu’elle se rendait à Keur Massar

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 10:51

Chargée par ses parents d’aller récupérer des habits chez un tailleur à Keur Massar ce lundi matin, Ngoné Guèye qui est juste âgée de 19 ans n’est plus revenue chez elle jusque tard dans la nuit. Le lendemain de bonne heure (ce mardi, ndlr), ses parents se sont activement lancés à sa recherche après avoir avisé la gendarmerie de Keur Massar et la police de Thiaroye. Ses proches se sont même invités à la voyance dans l’espoir de la repérer mais rien n’y fit. Elève en classe de 3 ième , Ngoné est une grande fille jouissant de toutes ses facultés mentales.





Aujourd’hui, tout Thiaroye s’est mobilisé en raison de sa subite disparition qui pose le sempiternel problème d’insécurité au niveau de la banlieue. Ses parents qui craignent le pire sont pour l’heure plongés dans la consternation totale. Les services d’ordre de Keur Massar et de Thiaroye sont à pied d’œuvre pour tenter de la retrouver.



