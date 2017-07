Thierno Alassane Sall : "Nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, si nous acceptons que des gens gèrent les biens communs comme ils veulent"

Parrain du Takusaanu Serigne Babacar Sy à Tivaoune et en présence de Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, l'ancien ministre Thierno Alassane Sall a asséné ses vérités en jetant un regard critique sur le comportement de certains hommes politiques. Plaidant l'ancrage de la vérité dans les actes de tous les jours, il a regretté le fait que certains usent du contraire pour arriver à leurs fins.



"Nous devons par exemple nous en prendre à nous-mêmes si nous acceptons que des gens gèrent les biens communs comme ils veulent. Nous sommes dans un pays croyant avec des musulmans et des chrétiens, dont le socle des religions repose sur la vérité, mais malheureusement, cela ne se reflète pas sur le champ politique.



C'est nous qui devons imposer le changement dans ce domaine, de telle sorte que la vérité apparaisse dans les actes du vendeur au marché, du politicien, de l'enseignant, etc. Quiconque accepte que les faits de corruption lui soient imposés, participe par voie de conséquence, à la mise à genoux des fondements du pays", a dit Thierno Alassane Sall.



L'As