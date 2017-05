« Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye avaient projeté de monter ensemble un parti politique » (El Malick Seck)

La défenestration de Thierno Alassane Sall du gouvernement « est une bonne chose », à en croire le journaliste El Malick Seck, conseiller municipal à Thiès et membre du pôle présidentiel.



D’après El Malick Seck, dans les jours à venir, les sénégalais se rendront compte que le désormais ex-ministre de l’Energie « a été pendant longtemps de connivence avec Abdoul Mbaye ». « Ils avaient projeté depuis son premier départ du gouvernement, de monter ensemble un parti politique. C’est parce que Thierno Sall est revenu dans le gouvernement que ce projet est tombé à l’eau. Sous peu de temps, vous les verrez ensemble. Ils sont en parfaite intelligence et seront engagés dans le même camp politique », révèle le conseiller municipal.



Pour lui, le départ du gouvernement de Thierno Alassane Sall « est la meilleure chose » qui pouvait leur arriver. « Il était facteur de blocage et de division. Désormais, tous les responsables vont se sentir concernés. Nous avons fait un très bon travail lors des inscriptions et la coalition est très soudée pour remporter la bataille de Thiès. Tous les maires que comptaient Idrissa Seck dans le département nous ont rejoints. Nous sommes sûrs, avec l’aide de Dieu, que nous allons remporter la bataille de Thiès », conclut M. Seck.



« Thierno Sall a posé beaucoup d’actes d’insubordination. Je pense que c’est un limogeage qui vient à son heure. Thierno Sall n’avait de respect pour personne. Quand vous êtes nommé par quelqu’un, vous lui devez respect et loyauté. Il n’en faisait qu’à sa tête et c’est normal que les conséquences lui retombent en pleine figure. Quand vous travaillez pour un gouvernement, vous devez faire preuve de loyauté », dit-il, dans un entretien.



Sur le plan politique, M. Seck révèle que « Thierno Sall avait fini de diviser l’APR dans la commune de Thiès et ne s’entendait avec personne ». « Son départ du gouvernement est une bonne chose au plan politique », souligne le journaliste.



