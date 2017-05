Thierno Alassane Sall viré du gouvernement – Son arrogance lui aura joué des tours «Par décret n° 2017-696 du 2 mai 2017, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Monsieur Thierno Alassane SALL, Ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier Ministre, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, par décret n° 2017- 697 du 2 mai 2017».



C’est par ce communiqué laconique signé par le ministre porte-parole du gouvernement que Thierno Alassane Sall a appris son limogeage. Le président de la République n’a même pas attendu la tenue du prochain Conseil des ministres pour annoncer officiellement qu’il se débarrassait de cet encombrant ministre qui se prenait pour le centre du monde.



Selon des sources de dakarposte proches du Palais présidentiel, Thierno Alassane Sall a toujours fait montre d’arrogance à l’égard de ses autres collègues mais il était surtout réputé comme réfractaire aux ordres du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne qu’il se permettait de snober ostensiblement. Entre les deux hommes, le courant n’est jamais passé, ils ne s’aimaient pas et ne se privaient pas de le dire.



Qui plus est, (voir article à la Une de dakarposte), il n'obéïssait plus au "patron" (entendez le Pr Macky Sall). C'est du moins, ce qui nous revient de nos sources tapies dans les lambris dorés de la Présidence de la République.



Du côté politique également, il affichait clairement ses ambitions de numéro un de l’Apr dans la région de Thiès, alors que des ténors comme Augustin Tine sont largement plus représentatifs que lui tant dans le département de Thiès que dans la région. Dans sa ville de Thiès; il ne digère toujours pas ses défaites consécutives contre Idrissa Seck, Talla Sylla et les autres.



S’il est resté dans le gouvernement jusqu’à hier, c’est parce que le président Macky Sall ne souhaitait pas de vagues à quelques encablures des investitures des candidats pour les législatives. Mais la cohésion gouvernementale était en jeu avec un ministre qui se donnait des airs supérieurs face au Premier ministre, son chef.



Thierno Alassane Sall est donc victime de ses propres turpitudes. Trop imbu de sa personne, il paie le prix de son arrogance et de sa fatuité.



Dakarposte.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook