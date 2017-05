Thierno Arabiyou lance un mouvement de soutien, « Macky et Keewal » pour la majorité à l’Assemblée

Il a toujours signifié son attachement au président Macky Sall et à son parti l’Apr. Le guide religieux Thierno Arabiyou Diallo résidant au quartier Gourel Barry a ce mercredi tenu une assemblée de lancement d’un mouvement pour une majorité écrasante de la coalition Bennoo Bok Yaakaar à l’assemblée nationale.



Thierno Arabiyou Diallo était loin des querelles de clocher qui minent encore l’Apr et qui peinent à se dissiper, surtout avec ces pseudo assemblées générales d’investiture qui ont irrité plus d’un à Tambacounda. Lui et ses compagnons ont effectivement lancé le mouvement « MACKY ET KEEWAL », comprenez, le Rassemblement. Selon Issagha Sy, l’un des lieutenants du jeune marabout, entre autres objectifs de ce mouvement, figurent en bonne et due place des victoires écrasantes au sortir des scrutins législatif et présidentiel de juillet prochain et de 2019. A en croire M. Sy, l’idée a fait son chemin à partir des journées de prières tenues par Thierno Arabiyou et qui étaient dédiées au président Macky Sall.



Le jeune marabout invitera les responsables et militants de l’Apr à Tambacounda à davantage de concertation et de solidarité car, expliquera-t-il, son mentor peut à juste titre se prévaloir d’un bilan plus que positif, et à son avis, l’heure doit être à la mise en œuvre de stratégies intégrées de communication pour exhiber cela. Pour ce qui le concerne, il soutiendra mettre tout en œuvre pour que les populations se la région de Tambacounda et bien au-delà, puisse l’intégrer.



Thierno Arabiyou, et bien avant lui, son responsable des sages, celui des jeunes, la représentante des femmes, se sont engagés dans ce nouveau challenge et, ils diront se battre pour l’élargissement des bases de « MACKY ET KEEWAL »



Abdoul FALL (Dakarecho)