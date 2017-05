Thierno Bocoum imite Obama au Rassemblement de Manko "L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes"

L’honorable député de Rewmi a rappelé au président Macky Sall la célébré boutade de l’ancien président de la première puissance mondiale, Barack Obama : "l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes".



A en croire le chargé de communication de Rewmi qui prenait part ce vendredi 19 mai au Boulevard Général De Gaulle au Rassemblement de Mankoo, le Sénégal soufre d’Institutions fortes et d’hommes forts qui l’animent.



« Au Sénégal, nous n'avons pas d'institutions fortes mais ne nous trompons pas, nous n'avons pas non plus d'hommes forts car emprisonner des innocents n'est pas une preuve de force. Nous avons au Sénégal, le malheur d'avoir des institutions faibles et des hommes forts", a déploré Thierno Bocoum.