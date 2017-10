"Thierno Bocoum n’a jamais été reçu par Macky Sall", selon la cellule de com de Thierno Bocoum

Suite à la diffusion par le journal "Zoom info" d'une information selon laquelle Monsieur Thierno Bocoum aurait été reçu par le Président Macky Sall par l'entremise d'un haut responsable de l'Apr et que c'est la raison de son départ du parti Rewmi, l'avocat Maitre Bamba Cissé a été immédiatement saisi.

Cette information dénuée de tout fondement et très préjudiciable à l'honorabilité de M. Thierno Bocoum a voulu être démentie formellement par Maitre Cissé qui a cherché à joindre le journal en question. Cependant aucun contact téléphonique présenté par le journal n'est valide (Fixe 338327611 et portable 779601514).

Maitre Cissé a finalement envoyé un démenti à l’adresse email de la rédaction pour qu’il soit publié.

Cependant, à notre grande surprise, le journal n'est pas paru en ce jour du jeudi 12 octobre pour pouvoir faire figurer ledit démenti.



La cellule de communication de Thierno Bocoum tient à préciser que:



1- Thierno Bocoum n’a jamais été reçu par Macky Sall. Cette information est totalement fausse et dénuée de tout sens puisque la ligne de M. Thierno Bocoum ne souffre d’aucune ambiguïté.

L'objectif affirmé est d'être du coté des populations et déboulonner le régime de Macky Sall dès 2019.



2- Des poursuites judiciaires seront engagées pour tirer au clair cette affaire.







Fait à Dakar le jeudi 12 octobre 2017



Cellule de communication de Thierno Bocoum



