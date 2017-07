Thierno Bocoum sur les fuites au Bac: « C’est inacceptable et on doit situer les responsabilités et sanctionner»

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

L’honorable député Thierno Bocoum trouve inacceptables les fuites des épreuves de Bac 2017, qui ont conduit à l’examen prorogé aujourd’hui, par l’Office du Bac. Mieux, il demande à ce que les auteurs de cet acte soient identifiés et sanctionnés.



« C’est une situation extrêmement grave. On ne peut pas continuer à constater des fuites aux examens dans notre pays», a déclaré le député de Rewmi Thierno Bocoum, en marge de la première session de l’année 2017, de l’Assemblée nationale.



Le chargé de communication du parti d’Idrissa Seck de se poser des questions sur la volonté des dirigeants à situer les responsabilités et apporter une solution à ce facteur, qui risque de porter préjudice aux élèves.



«D’ailleurs, on se demande si un effort est fait pour arrêter cela, parce qu’à chaque fois qu’on nous parle d’examens, on nous parle de fuites. C’est inacceptable et on doit situer les responsabilités et sanctionner».



Le parlementaire de conclure dans "Pressafrik" : «On ne peut pas continuer à fragiliser notre système éducatif, en permettant à des personnes d’avoir les épreuves des examens des jours à l'avance. Dans ce cas, nous ne pouvons pas avoir des examens crédibles».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook