Thierno Cheikh Oumar Bachir TALL, fils aîné du Khalife de la famille omarienne:"...il est impératif que nous soignions nos tares surtout morales." Thierno Cheikh Oumar Bachir TALL, lors de la tournée religieuse organisée dans le Fouta du 07 au 14 avril 2017, a saisi l'opportunité de la tragédie qui a endeuillé le Daaka de Médina Gounass, pour, dans un discours, rappeler aux uns et aux autres, le devoir que nous avons de retourner "à l’éthique, à la religion et à la conscience comptable". Extraits.

« Nous sommes conscients que la situation est partout difficile mais devons rester dignes comme nos parents l’ont été. Nous assistons à des crises par ci et par là, nous faisons face à des phénomènes naturels compliqués récemment, avec les incendies à Dakar, Saint-Louis, Kaolack et surtout au Daaka de Madina Gounass.



Nous compatissons à ces douleurs et prions Allah d’en limiter là les dégâts. Nous présentons nos condoléances à la famille des victimes et à Thierno Ahmadou Tidiane BA et prions pour le repos des âmes des disparus.



Pour sortir de ces difficultés il est impératif que nous soignons nos tares surtout morales. Nous appelons chacun au retour à l’éthique, à la religion et à la conscience comptable. Cela permettrait de limiter les dérives. C’est l’absence de ces valeurs cardinales qui nous pousse à dire, faire et prendre ce que l’on veut.



Pour sortir de cette situation nous devons retourner vers Allah implorer son pardon et faire de la religion, notre gouvernail. Nous devons travailler dur et éviter la tricherie. Nous devons être compréhensifs et tolérants entre nous mais surtout, justes. Que ceux qui sont devant montre le bon exemple. »

