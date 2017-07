Thierno Lô à Yeumbeul : « Macky Sall doit être soutenu, car il a de la vision, un programme et une fibre sociale » Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2017 à 11:00 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une visite de proximité à Yeumbeul, Thierno Lô, président de l’Alliance pour la Paix et Développement- Apd, a lancé un appel à la mobilisation et au vote en faveur de Benno Bokk Yakaar, pour permettre à Macky Sall de poursuivre son travail pour un Sénégal émergent d'ici 2035. Pour Thierno Lô, ces élections législatives sont un premier tour de l’élection présidentielle de 2019 et que Macky Sall doit être soutenu, car il a de la vision, un programme et une fibre sociale.



