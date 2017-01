Thierno Lô, président de l’Apd : « Nous aurons notre propre liste aux législatives prochaines, si… »

La politique, autrement ! C’est le leitmotiv sur lequel, l’ancien ministre sous Wade, Thierno Lô compte tisser la toile de sa formation politique, Apd à l’intérieur du Sénégal. Recevant chez lui, ce mercredi 11 janvier une forte délégation d’adhésion des militants venus du département de Macké, Thierno Lo se dit être plus que jamais prêt à aller sous sa propre bannière aux élections législatives prochaines, si toutefois des difficultés seront notées au sein de l’alliance avec le président Macky Sall quant à l’idée d’avoir une liste consensuel.



Le président de l’alliance pour la paix et développement, Apd, Thierno Lô est à pied d’œuvre pour ne pas jouer les seconds rôles aux prochaines élections législatives. Recevant aujourd’hui des militants venus du département de Macké pour lui témoigner leur acte d’adhésion, il a fait savoir que son parti pourra avoir sa propre liste si dans l’alliance avec le président Macky Sall des difficultés seront notées.



« Je suis dans une alliance avec le président Macky Sall et nous discutons à l’intérieur de l’alliance. S’il se trouve que le parti que j’ai l’honneur de diriger et qui se massifie ait pris en compte pour que nous puissions être utilisés dans le cadre de notre capacité de représentation au niveau du Sénégal, nous allons rester dans la majorité pour permettre au président d’avoir la majorité qui va lui permettre d’avoir un second mandat » a déclaré le président de l’Apd Thierno Lo et d’ajouter : « Mais s’il se trouve que dans cette majorité, il y a des difficultés pour avoir une liste qui ne permettrait pas d’avoir des votes sanctions et que nous, Apd, nous sentons que nous pouvons avoir un groupe parlementaire ou grand nombre de députés à l’Assemblée nationale sans gêner qui que ce soit, nous aurons notre propre liste législative et nous nous préparons pour ça. C’est pourquoi nous faisons le tour du Sénégal pour convaincre le maximum de sénégalais pour que nous puissions choisi comme le premier groupe ou le deuxième groupe qui ira à l’Assemblée nationale ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net