Thierno Ndome Ba mobilise les femmes de Guinaw rail Sud, de Pikine Est et Ouest pour une victoire de Benno Bokk Yakaar (Images) Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Mouvement PIKINE CI LAA BOKK, Monsieur Thierno Ndome Ba a reçu les femmes de Guinaw rail sud, de Pikine Est et Pikine Ouest pour une victoire éclatante de Bénno Bokk Yakaar.



Celui qui se définit comme " un homme d'affaires et un militant du dévéloppement", répète à qui veut l'entendre, qu'il est pikinois de souche et de coeur, au service de ses soeurs et frères de Pikine. Pour ce faire, il compte mettre à profit sa longue et veille relation avec son ami et frère, le Président Macky Sall, pour aider au développement du département de Pikine.



L'autre engagement qui lui tient à coeur, c'est celui de participer pleinement, sans compter à la réelection du président de la République, Macky Sall, en 2019 tout en travaillant, ici et maintenant, à lui donner une majorité confortable dans le département de Pikine, à l'occasion des Législatives 2017.







