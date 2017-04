Thierry Henry : «je dois donner du crédit à Ibrahimovic, mais, le meilleur joueur de la saison, c’est Sadio Mané»

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 13:44

« Certes Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba seront très attendus mais pour moi l’outsider, celui dont je pense qu’il fera une grande saison c’est Sadio Mané. » avait laissé entendre Thierry Henry, l’ancien attaquant des Gunners. Hier encore, il l’a réaffirmé. « Sadio Mané est un grand joueur », martèle Thierry Henry sur SkySports. « Il a apporté quelque chose de différend à Liverpool. Non seulement là-bas, mais également dans toute la Premier League. Il a été une star cette saison », dit-il.

Si les sondages donnent favori N’Golo Kanté pour le titre de meilleur joueur de la saison, l’ancien Bleu, lui prend une autre direction. Selon lui, le titre de meilleur joueur de la Premier League devrait revenir à l’attaquant sénégalais. « Je dois donner du crédit à Ibrahimovic certes, mais pour moi le meilleur joueur de la saison cette année, c’est Sadio Mané. », insiste Henri.

Sadio Mané, blessé a subi une opération au genou. Et ne jouera pas le reste de la saison.





