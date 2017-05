Thiès : 2 tonnes de médicaments et de produits frauduleux d’une valeur de 55 millions FCFA saisies par les douaniers

Le Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude (Gpr) a mis la main sur une importante quantité de médicaments non homologués donc frappés d’interdiction au Sénégal. Selon le Lieutenant-Colonel Mamadou Dieng Sow, chef du service, ces médicaments ont été saisis dans un dépôt situé à Thiaroye (Dakar). Le suspect a été arrêté et se trouve entre les mains de la Douane sénégalaise.