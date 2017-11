Thiès : "Idy n’a jamais donné des directives pour faire bloquer le Conseil de la ville de Thiès", dixit Alioune Sow, maire de Thies Ouest

« La démarche dont on a déroulé la présentation du Plan de développement de la ville de Thiès, est regrettable. Parce que j’avais proposé au maire de la ville Talla Sylla de nous envoyer le plan sous format électronique mais ce n’est pas fait. Maintenant, si aujourd’hui le plan doit être étudié, ensuite adopté, ça ne sera pas possible. Cela est une mauvaise démarche, ceci doit changer » a déploré le maire de Thiès Ouest, Alioune Sow. Selon lui, la démarche devait amener une implication des conseillers de la ville sur le plan.



Il poursuit : « Les budgets d’ici 15 ans ne peuvent pas couvrir ces plans ou nous permettre de réaliser ces plans. On perd du temps sur ça. Mais malheureusement, le maire a dit qu’aujourd’hui, c’est juste pour la présentation ».



« Idy n’a jamais donné des directives pour faire bloquer le Conseil de la ville de Thiès. Maintenant, ce qui est clair est que Idy est notre chef de parti. On a le droit de nous concerter avec lui sur tous les plans. Idy nous respecte, nous sommes des conseillers de Rewmi. Alors, on doit aller dans le même sens que lui. Il n’y a jamais eu des directives de bloquer le conseil municipal. Nous sommes majoritaires au Conseil, alors respectons la démocratie. Car la majorité prend toujours le dessus », a rappelé M. Sow.



A cet effet, 43 conseillers étaient présents dans la salle de délibération de la mairie de Thies ville pour assister au Conseil municipal en ce jour du 23 novembre 2017. Ainsi, le quorum a été atteint ce matin pour la tenue du Conseil de ville. L’ordre du jour du conseil municipal portait sur la présentation du plan de développement de la ville, débat sur les orientations budgétaires.









Thierno Malick Ndiaye