Thiès: Le bébé violé hors de danger selon son médecin

L'Etat clinique de la fillette d'un an et demi qui a été violée à l'aube du mercredi 17 mai, est stationnaire. D'après le docteur Ngom, chef de service de chirurgie générale à l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, la victime est hors de danger.



"La matinée du 17 mai dernier, on a reçu une fillette d'environ 18 mois, un an et six mois. Elle serait victime d'un enlèvement suivi de viol. A l'examen, on a retrouvé qu'elle avait des lésions assez sévères au niveau du périnée qu'on a tenté tant bien que mal de réparer. Des prélèvements ont été faits pour le laboratoire comme cela se fait habituellement dans de pareilles situations, pour des investigations", a-t-il précisé mercredi, lors d'un point de presse. Par ailleurs, Dr Ngom a également soutenu que "localement, la plaie se présente assez bien".



Cependant, il a indiqué qu'il faut poursuivre les soins à l’hôpital pour voir comment va évoluer la plaie. "Il y a des risques de séquelles qui sont liés à la nature du traumatisme. On a reçu une déchirure assez sévère et on a essayé de réparer. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des antécédents, je ne saurais vous le dire", a déclaré le médecin.



Enquête