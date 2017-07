Thiès-Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck en communion avec ses militants Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

En ce 11e jour de campagne électorale des Législatives 2017, le présidennt du parti Rewmi, Idrissa Seck, tête de liste départementale de Thiès de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, a fait une caravane dans la commune de Thiès Ouest pour demander aux populations de voter pour la liste Mankoo Taxawu Senegaal.n



Accompagné par Moussa Tine et porté par une mobilisation exceptionnelle des populations, le Président Idrissa Seck à sillonné à pied les quartiers Som, Cité Ousmane Ngom, Mbour 3 et 4 ainsi que Sud stade.



Toujours dans le cœur des Thièssois, la caravane à pied a été empreinte d’émotion entre les Thièssois et Idrissa Seck et cela s’est fait beaucoup plus sentir avec les personnes du troisième âge, qui lui ont renouvelé leur fidélité.

























