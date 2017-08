Thiès : Saisie de 238 kg de chanvre indien, deux trafiquants maliens arrêtés

L’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a encore frappé au cœur du réseau de trafiquants de chanvre indien qui opère entre le Mali et le Sénégal.



Selon un communiqué du bureau des Relations Publiques de la police, les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, rattachée à la Direction de l’Ocrtis après moult investigations et filatures depuis Thiénaba, ont interpellé ce mardi 22 août, aux environs de 4 heures du matin, deux individus à hauteur du quartier Nimzatt à Thiès, à bord de leur camion de marque Renault.



Une fouille minutieuse de la cargaison s’est soldée par la découverte de onze (11) sacs en sisal, contenant au total deux cent trente-huit kilogrammes (238kg) de chanvre indien de la variété Brown, très prisé par les adeptes de l’herbe qui tue.



Les deux trafiquants I. KONE et A. KANTE, de nationalité malienne, ont été placés en position de garde-à-vue, renseigne le communiqué.