Thiès : Thierno Bocoum tacle Talla Sylla et charge le président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2017 à 23:15 | | 0 commentaire(s)|

Entre le ‘’Rewmi’’ d’Idrissa Seck et Talla Sylla, maire de Thiès le divorce est consommé. Le chargé de communication du parti Thierno Bocoum en a levé un coin du voile. « Pour ce qui est de Talla Sylla, nous sommes déçus car Idrissa Seck avait trop d’estime pour lui mais aujourd’hui rien de tout ça n’existe plus ».



Le parti Rewmi d’idrissa Seck se mord-il les doigts pour avoir fait confiance à Talla Sylla à la tête de la Maire de Thiès ? La réponse est à trouver dans les propos suivants de Thierno Bocoum : « Je veux qu’il sache que les Thièssois ont fait confiance à Idy et il ne peut rien y changer. Il est devenu un allié sûr de Macky Sall. Mais il se trompe car les prochaines élections seront la preuve de leur égarement car les Thièssois et les « rewmistes » sont unis derrière le président Idrissa ». Auparavant, M. Bocum, chargé de la communication du parti Rewmi avait indiqué « que le Président Macky Sall ne donne pas de suite quand ses proches sont impliqués dans des scandales. Je fais allusion au dernier rapport de l’Ofnac. Combien y a-t-il eu de scandales impliquant des proches de Macky Sall ? »



Abordant la situation politique nationale, le jeune parlementaire soutient : « le chef de l’Etat a pris la décision d’en finir avec ses adversaires politiques. Le cas de Khalifa SALL en est une parfaite illustration. Il veut les empêcher d’exercer leurs droits, de faire la politique. S’il pense qu’il ne pourra gouverner qu’en instrumentalisant la justice, en attaquant ses adversaires politiques ou qu’il doit utiliser des armes non conventionnelles pour se maintenir au pouvoir, c’est quelque chose de regrettable. Le cas du magistrat DEME qui a préféré démissionner plutôt que d’être une marionnette est à saluer. C’est un courage patriotique et républicain. S’il (Macky Sall) veut obtenir un deuxième mandat, il n’a qu’à produire des résultats ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook