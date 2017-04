Thiès: Un caporal-chef des sapeurs-pompiers arrêté avec 150 kg de chanvre indien

Demba Ndiaye, caporal chef des sapeurs-pompiers en service à la Caserne de Guédiawaye et trois autres personnes, ont été placés en détention à la brigade de gendarmerie de Khombole pour trafic de drogue. Selon les informations du quotidien "L'Observateur", ils ont été arrêtés avec 150 Kg chanvre indien d'une variété en provenance du Mali.



Dans la nuit du mercredi au jeudi 20 avril, exploitant un signalement, les hommes en bleu ont effectué une descente à Toubatoul, situé dans le département de Thiès. C'est ainsi qu'aux environs de 4 heures du matin, ils sont tombés sur un camion chargé de bois en provenance du Mali. Ils ont procédé à la fouille du véhicule avant de tomber sur la drogue, soigneusement dissimulée sur le bas.



Sur les lieux, il y a outre le chauffeur et son apprenti, Demba Ndiaye et un ami Mamadou Dabo alias "Danger". Ces derniers s'étaient rendus sur place, dans le but de récupérer cette drogue qu'ils vont ensuite conduire à Dakar. Dans leur véhicule, les gendarmes ont trouvé un uniforme des sapeurs-pompiers. Tout porte à croire que Demba Ndiaye avait amené avec lui sa tenue et qu'il attendait sûrement d'enlever les 150 kg de chanvre indien pour l'enfiler afin de tromper la vigilance des forces de sécurité. Malheureusement, son plan à foiré.