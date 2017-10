Thiès : Un malade, victime de négligence, meurt devant l’hôpital Trois jours après le décès tragique d’Aïcha Diallo à l’hôpital de Pikine, à cause d’une négligence présumée qui a mis le pays dans l’émoi, un autre malade a succombé à son mal hier également, faute de prise en charge.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 10:46

Cette fois-ci, le drame a eu lieu dans la ville de Thiès. Vox Populi qui rapporte la nouvelle, indique que l’homme qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, est décédé devant l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, situé sur l’avenue Malick Sy de Thiès. Agée d’une soixantaine d’années, l’homme dont on ne connait pas encore l’identité, encore moins les parent,s a rendu l’âme devant la structure sanitaire.



« Il a fait près de deux semaines à l’hôpital. Ce sont les sapeurs-pompiers qui l’y ont amené, malade. Après quelques soins, on l’a fait sortir pour l’abandonner devant l’hôpital. Il n’avait même pas de quoi manger. Les conducteurs de Jakarta cotisaient pour lui donner à manger. C’est après la forte pluie d’avant-hier qu’il a rendu l’âme », a renseigné un vendeur de fruits.



Des témoins de cette scène interpellent l’Etat et lui demandent de créer une structure qui gère ce genre de situations.

Toutefois, le Directeur de l’hôpital déclare « ne pas être au courant d’une telle affaire. Mieux, il affirme que sa structure est dotée de mécanismes pour prendre en charge tous les cas sociaux ».







