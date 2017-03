Thiès: Une grave collision entre le train SEFICS et un véhicule fait un mort et un blessé

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

En quittant Dakar pour se rendre à Tivaouane, Mamadou L. Sène demeurant à la cité des enseignants à Dakar et conduisant un véhicule immatriculé DK 9334AS était loin de se douter de la catastrophe qui allait lui arriver en ce jour du vendredi 17 Mars 2017.



En effet arrivé à Thies, en abordant la voie de contournement nord, sa voiture s’est arrêté sur le passage à niveau non gardé qui se trouve sur la route de l'école Polytechnique. Le conducteur n’a eu que quelques fractions de secondes pour constater que le train des ICS, qui transporte de l’acide (SEFICS) fonçait directement sur eux?Il sauta de la voiture au moment où le train qui roulait à vive allure entraîna sur 150m les deux passagers qui se trouvaient à bord, en l’occurrence une femme qui était assise en avant de la voiture, du côté d’où venait le train et un autre passager qui se trouvait derrière. Le conducteur du train, Mouh M. Dieme n’a pu éviter les dégâts. Il s’est garé 150m plus loin. Le choc a été violent.



D’après les dernières informations que nous avons reçues, la femme a perdu la vie avant son arrivée à l’hôpital. L’autre bléssé a été acheminé à l’hôpital régional de Thies.





Thiesinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook