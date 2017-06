Thiès : Wade investit Massaly pour défier Idrissa Seck et le camp de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|



Pour le contrôle de Thiès, l’ancien Président Abdoulaye Wade, patron de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal a porté son choix sur la jeunesse, notamment Mahamadou Lamine Massaly.



Le jeune libéral, président de la fédération urbaine du Pds à la cité du rail a été investi tête de liste de ladite coalition pour le département, où il va croiser le fer avec Idrissa Seck et Ciré Dia, respectivement tête de liste de (Mankoo Taxawu Sennegaal et Benno Book Yaakaar.



Selon L’Observateur qui cite des sources proches du Pds, le choix de Massaly pour diriger la tête de liste de Wattu Senegaal s’explique par sa fidélité, son courage et son engament pour le rayonnement du Pds et son leader, Me Abdoulaye Wade.



Car, malgré tous qui se sont dressés sur son chemin, il est resté digne dans l’épreuve. Me Wade, dit-on compte sur la jeunesse, à travers Mahamadou Lamine Massaly pour relever les défis politiques à Thiès, avec l’appui de tous les membres de la caolition Wattu Senegaal. Déjà dans ses nouveau habits, Massaly se donne comme slogan «Ensemble, croyons à la jeunesse je vote Massaly »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook