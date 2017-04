Thiès: duel entre l'AFP et le Grand Parti, Alioune Sarr et Malick Gakou "s'affrontent" dans le Diobass Alioune Sarr et Malick Gakou ont effectué un long périple dans le Diobass où ils ont failli se frotter à Sessène qui est le fief du ministre du Commerce.

Alioune Sarr, responsable départemental de l'alliance des forces du progrès et Malick Gakou, président du Grand Parti, ont évité le pire hier à Diobass où ils étaient en tournée politique.

Après avoir tenu un meeting au village de Baback, Alioune Sarr s'est rendu à pied à son village natal Sessène où Malick Gakou tenait un meeting de clôture de sa tournée dans la localité. A moins de 200 m de la maison du ministre Alioune Sarr, Malick Gakou et ses partisans, chantaient la mort politique du maire de Diobass. Les deux camps étaient dans le même espace, il a fallu de peu pour que cela n'explose.



Les partisans du ministre Alioune Sarr ont salué les grands projets qu'il a initiiés dans le Diobass, notamment celui de plus d'un milliard de francs avec la plus grande société exportatrice d'oignons des Pays-Bas. " Cette société a décidé d'investir en Afrique et au Sénégal, plus de 200 jeunes travaillent dans cette exploitation agricole, s'est-il félicité, notant au passage que le Diobass a bénéficié du lancement du domaine agricole communautaire.



Aujourd'hui, la revitalisation de la vallée du Diobass, avec le projet Barvafor, permettera de produire du riz, fera-t-il savoir, ravi de l'électrification de plusieurs villages. Aussi par rapport à la présence de Malick Gakou, le maire Alioune Sarr signalera que sa commune est devenue attrayante pour les acteurs politiques et économiques devant ses militants qui invitaient le leader du Grand Parti qu'ils appellent ironiquement "Malick Gak Gak", à d'abord construire Guédiawaye après avoir échoué aux stations du ministère du Commerce et à la fédération sénégalaise de football.



Responsable locale du Grand Parti, Maryvonne Gning a soutenu à l'endroit de Malick Gakou, que "les 67 villages du Diobass ont décidé de t'accompagner jusqu'au palais. Le Grand Parti ira à la conquête de la mairie de Niotto Diobass". Pour sa part, Malick Gakou dira n'avoir qu'une seule ambition, servir les populations, indiquant ne pas vendre des illusions et des rêves.



source: l'observateur

