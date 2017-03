Thiès: un accident fait 3 morts et 16 blessés

3 morts et 16 blessés, tel est le bilan de l’accident de la circulation qui s’est produit à ‘‘Alou kagne’’ (Thiès), samedi.

Le bus immaculé DI 0174 C, qui circulait dans le sens Dakar-Thiès a effleuré le car Ndiaga Ndiaye immaculé ZG7647A, qui venait de Mékhé et roulait en sens inverse.



Selon des témoins, c’est le chauffeur du bus qui a provoqué l’accident. Car, il était en dépassement et fonçait à vive allure sur le car Ndiaga Ndiaye.



Ce dernier voulant éviter le bus, qui l’a effleuré sur le côté, a fini sa course sur le côté de la route. Avant de se renverser, en coinçant certains de ses passagers.



Les morts, deux femmes et un homme ont été acheminé à Pout. Tandis que, les blessés sont évacués au niveau du centre hospitalier Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. .



