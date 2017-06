Thiès: une maison close qui abrite l’activité de prostituées sème le bordel au quartier Thialy Abattoir

Les habitants de Thialy abattoir ne savent plus à quel saint se vouer. Ils vivent le véritable calvaire à cause de la présence dans leur quartier d’une maison close où les prostituées reçoivent leurs clients…Elles expriment leur inquiétude et demandent le soutien des autorités pour venir à bout de cette situation qui leur empoisonne la vie…Regardez