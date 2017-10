Thione Seck et Youssou Ndour dans un album panafricain Le lead vocal du Raam Daan est en train de réaliser un album panafricain où il compte mettre en valeur les ténors de la musique africaine. En premier lieu, figurera Youssou Ndour.

« Je suis en train de plancher sur un coffret de 8 albums au mois de décembre. J’ai voulu ratisser large en invitant plus de cents artistes à prendre part à cette production. C’est un projet panafricain qui me tient particulièrement à cœur. Je viens de rentrer de Bamako où je devais enregistrer avec 20 artistes du cru. Il se trouve que je n’avais pas assez de temps et j’ai dû partager le micro avec cinq artistes, dont Nampé Sadio, Amy Sakho, Babani Koné, le jeune Ndono Mboup, etc. j’en ferai autant pour la Guinée, le Gabon, la Côte d’Ivoire et d’autres pays d’Afrique », révèle l’artistes compositeur.



Le musicien sénégalais qui a déjà fini d’enregistrer avec une soixantaine d’artistes sénégalais, souhaite ratisser large et rassembler tout le monde.

« J’ai déjà enregistré avec plus de 60 artistes sénégalais. Je finirai avec Kiné Lam, Coumba Gawlo Seck, Ismaël Lô, Baba Maal, Oumar Pène et Youssou Ndour. Il s’agit des ténors de la musique sénégalaise et je ne pouvais pas ne pas les associer à ce projet panafricain d’envergure », a-t-il lâché.



Toutefois, il avoue qu’il n’a pas encore tous les moyens pour réaliser tout le coffret. Car, « cela nécessite la mobilisation de moyens conséquents ».

