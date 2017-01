Thomas Volk (Fondation Konrad Adenauer) : "Le Sénégal est un modèle de démocratie dans la sous-région..."

Le Sénégal reste à la fois un pays fort et un modèle de démocratie dans une sous-région en proie à des crises politiques, a indiqué, lundi, le nouveau représentant- résidant de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, Thomas Volk.



‘’Il y a la liberté des médias, la liberté d’opinion au Sénégal. Ce pays reste fort et démocratique dans une sous-région confrontée à beaucoup de différends’’, a-t-il dit lors d’une visite de courtoisie à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Thomas Volk est à Dakar, son premier poste international, depuis cinq semaines.



Il considère le Sénégal comme un acteur de stabilisation, de tolérance et fédérateur. ‘’Des atouts très favorables qui peuvent servir à la stabilité des pays en conflit [qui l’] entourent’’, a dit M. Volk, donnant l’exemple de la Gambie qui traverse une crise post électorale, du fait de la contestation des résultats de la présidentielle du 1er décembre par Yahya Jammeh, le président sortant.



Le représentant-résidant de la Fondation Konrad Adenauer a également salué l’engagement de la société civile sénégalaise qui, selon lui, fait un ‘’bon travail’’.



Islamologue de formation, Thomas Volk a fait part de sa disponibilité pour perpétuer le dialogue inter-religieux et la prévention de l’extrémisme avec l’appui des politiques et les leaders d’opinion.

aps