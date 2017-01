Tigo dans la fosse : le fisc a ramassé son milliard F Cfa qui dormait dans ses comptes

Tigo, opérateur de téléphonie mobile, va mal En effet, victime d’un redressement fiscal, il doit verser 5 milliards F Cfa au Fisc. Et les Services fiscaux, qui semblent avoir le sang très chaud, par ces temps qui courent, ont purement et simplement puisé 1 milliard F Cfa des comptes de Tigo.



Selon Libération, le deuxième opérateur de téléphonie mobile, qui a été mis en cause dans une affaire de TVA (Taxe sur la valeur ajoutée, a tardé à passer à la caisse, après avoir contesté les conclusions de la mission fiscale qui l’ont facturé à 5 milliards F Cfa.



Après que le Fisc a mis la main sur 1 milliard F Cfa de ses comptes, Tigo est en train de négocier. Non pas pour espérer reprendre ce fric. Mais peut-être pour arrêter la procédure qui se poursuit, car ce sont 5 milliards de francs qui sont visés.



