Tiphaine Auzière : la fille de Brigitte Macron explique comment sa vie a changé depuis l'élec­tion de son beau-père Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2017 à 11:46



Toujours autant investie en politique, Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, révèle ce que l’arrivée de son beau-père à l’Elysée a boule­versé dans son quotidien.



Depuis plus de vingt ans, Emma­nuel Macron partage la vie de Brigitte, et a fortiori celle de ses trois enfants, Laurence, Sébas­tien et Tiphaine. Lors de son mariage avec son ancienne profes­seure de français, c’est notam­ment à eux qu’il avait tenu à s’adres­ser.



« Je voudrais vous remer­cier pour nous avoir accep­tés, pour nous avoir aimés comme nous étions. Tout parti­cu­liè­re­ment, je voudrais remer­cier les enfants de Brigitte parce que s’il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c’était pour eux. Et ça a eu, grâce à eux, la force d’une évidence. »



Une évidence qui les a emme­nés dans son sillage jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat. Pendant toute la campagne prési­den­tielle, ils sont entrés dans la lumière, avec plus ou moins d’en­vie. Il y a d’abord eu la petite dernière de la fratrie, Tiphaine, qui s’est enga­gée dans la campagne puis Laurence et Sébas­tien qui se sont affi­chés aux côtés de leur mère lors du plus gros meeting du candi­dat à Paris.





Une expo­si­tion qui a quand même fait de Tiphaine Auzière la cible de menaces et qui a valu à sa sœur aînée des commen­taires de ses patients.



Aujourd’­hui enga­gée en poli­tique – elle a perdu aux légis­la­tives où elle figu­rait comme suppléante dans le Nord sur la liste de La répu­blique en marche mais compte bien s’in­ves­tir dans la bataille des muni­ci­pales – Tiphaine Auzière n’en a pas pour autant aban­donné son métier d’avo­cate. Mais avoir un président de la Répu­blique dans la famille a « changé certai­ne­ment le regard des gens », a-t-elle avoué dans les colonnes de La Voix du Nord.



« Ils viennent nous voir dans la rue, géné­ra­le­ment de manière bien­veillante en nous faisant passer des messages, nous parler des problèmes. Et derrière, on fait remon­ter. Ce sera peut-être moins bien­veillant dans quatre ans, je ne sais pas, mais pour le moment, ça va ! Les photos et les auto­graphes, ça arrive mais c’est très rare. » Elle jure pour autant que sa « vie de famille est restée exac­te­ment la même ».



