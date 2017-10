Tir chasse : Khalil Mbacké, le fils de Cheikh Ahmadou Kara Mbacke a remporté la coupe Mactar Bâ, ministre des sports

Khalil Mbacké, le fils de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké a remporté dimanche la coupe Mactar Bâ, ministre des sports au concours de tir catégorie p22 organisé par le club de tir et de chasse.



Il s’appelle Khalil Mbacké et le digne fils de fils de Serigne Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni. La valeur n’attend point le nombre des années et Khalil Mbacké a remporté dimanche matin la 1ere place au concours de tir catégorie p22 organisé par le club de tir et de chasse. il a ainsi remporté la coupe Mactar Bâ, ministre des sports.



Il faut signaler que 30 tireurs professionnels étaient en compétition et, parmi eux, des éléments de la Douane et de SAGAM ainsi que des retraités de la marine française et des tireurs d’élite.



Rappelons aussi qu’il y avait 6 séries de précision et 6 séries de vitesse et le fils de Serigne Modou Kâ a remporté la Coupe Matar Bâ grâce à ses qualités de vitesse.