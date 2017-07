Tivaouane : 135 000 cartes d’électeurs en souffrance dans les commissions administratives (Préfet)

Environ 135 000 cartes d’identité biométriques sont en souffrance dans les commissions administratives de Tivaouane, a révélé, mardi, le préfet dudit département, Makane Mbengue.



M. Mbengue a précisé que 85 000 cartes biométriques sur les 22 000 inscrits, ont été retirées par leurs propriétaires.



Il s’exprimait lors d’une visite de la présidente du Conseil départemental et vice coordonnatrice du comité électoral départemental, Seynabou Gaye Touré à la préfecture de Tivaouane, pour s’enquérir du retrait des cartes d’électeurs.



La présidente du Conseil départemental, a expliqué à l'"Aps" que le nombre de cartes non retirées est dû au fait que bon nombre de personnes se sont inscrites pendant leur séjour au Gamou de Tivaouane, alors qu'elles n'habitent pas dans la ville.



"Pendant le Gamou, il y a eu des pèlerins qui se sont inscrits en nombre et n’habitent pas Tivaouane, encore moins dans les parages. Et en plus, la ville Sainte n’est pas leur lieu de vote. Raison pour laquelle, il reste des cartes en abondance", a fait savoir la présidente du Conseil départemental.



M. Mbengue a assuré que les autorités administratives feront de leur mieux pour envoyer les cartes dans leurs lieux de vote. Il a renseigné que 6 commissions administratives ont été mises en place à Tivaouane pour la distribution des cartes d’identité biométriques



"Le travail marche bien. Vu maintenant la fluidité et la distribution, chaque militant de parti politique ou coalition de partis recevra sa carte avant le jour du vote", a-t-elle promis.



Au total, vingt-six listes sont en lice dans le département de Tivaouane, pour le scrutin majoritaire des élections législatives du 30 juillet.